Больные почечной недостаточностью требуют финансирования

Больные хронической почечной недостаточностью проводят акцию протеста под стены Администрации Президента с требованиями заставить председателя Черкасской облгосадминистрации Сергея Тулуба выполнить поручение Президента о финансировании клиники гемодиализа “Фрезениус”.

Как передает корреспондент УНИАН, под стенами АП собралось около 30 участников акции.

Один из организаторов акции, председатель пациентской организации ЮКАБ Дмитрий Шерембей рассказал, что Президент Украины подписал соответствующее поручение уже больше года назад, однако председатель ОГА его игнорирует и не выполняет. “6 апреля исполнился год с момента издания официального поручения Президента, которое обязывает полностью профинансировать услуги гемодиализа в Черкасской клинике “Фрезениус”, но подчиненные Виктора Федоровича, как мы видим, банально вытирают ноги об это поручение”, - сказал он.

Д.Шерембей сказал, что клиника “Фрезениус” была построена в рамках международного проекта бесплатно немецкими специалистами, однако уже более года специалистам не выплачивается заработная плата, а задолженность составляет 3 млн. грн. Д.Шерембей подчеркнул, что стоимость одной процедуры гемодиализа в немецкой клинике и областной больнице одинакова и составляет 829 грн. Однако эффективность лечения, по его словам, в областной больнице намного хуже. “Об этом свидетельствует разница в уровне смертности. В Черкасской областной больнице она выше чем в 5 раз. Так, за последние 2 года в областной больнице умерло 27 больных”, - сказал он, добавив, что больные хронической почечной недостаточностью должны обязательно проходить две процедуры в неделю для обеспечения работы организма.

Как сообщал УНИАН, 12 марта в Черкассах около 40 общественных активистов перекрывали центральный бульвар города и городов через Днепр с требованием профинансировать лечение больных острой почечной недостаточностью, которые проходят процедуру гемодиализа в частном центре "Фрезениус". Они требовали, чтобы власти не заставляли их лечиться в областной больнице, где, по их словам, предоставляют хуже лечение.

Справка УНИАН. Fresenius Medical Care - ведущая диализная компания, которая опекает свыше 119 тыс. пациентов во всем мире. Fresenius Medical Care владеет более чем 2500 клиниками в мире. В Украине зарегистрирована компания Fresenius Medical Care Ukraine LLC, которая занимается организацией диализных центров и управлением диализными центрами компании Fresenius Medical Care в Украине.

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