Чем полезны весенние смузи из зеленых листовых овощей

Весенний авитаминоз удивительным образом изменяет наше пищевое поведение. Кто-то начинает мечтать о ненавистном до этого шпинате, кто-то в кафе вместо любимого оливье заказывает микс салатов, а кто-то и вовсе проращивает на подоконнике пшеницу. Tochka.net подобрала для тебя 5 рецептов весенних смузи, чтобы утолить твой аппетит к свежей зелени.

Смузи на основе зеленых листовых овощей богаты витаминами группы В, витаминами А и С, а также кальцием (и это далеко не полный список полезностей). Сочетая их с фруктами и добавками вроде семечек и орехов, можно получить едва ли не полный спектр витаминов и микроэлементов в одном стакане. Помни, что витамины в измельченных овощах разрушаются быстрее, чем в целых, поэтому выпивать смузи нужно сразу после приготовления.

Шпинат и груша: 2 стакана листьев шпината, 2 спелые груши, очищенные от сердцевины, смешать в блендере. Получится суперполезно, если добавить столовую ложку кунжута (кальций, витамин Е) или пророщенной пшеницы (витамины А, Е, группы В).

Шпинат, банан и яблоко: 2 стакана листьев шпината, 1 банан и стакан яблочного сока смешать в блендере. В такой смузи вкусно добавить нежареные измельченные орехи, особенно миндаль )єто еще и полезно - в орехах содержится полиненасыщенная омега-3 кислота).

Кресс-салат, киви и йогурт: 100 грамм кресс-салата, 2 киви, 150 мл йогурта смешать в блендере. К такому смузи вкусно и полезно добавить 2 чайные ложки меда. А вот твердые ингредиенты вроде орехов или семечек добавлять не стоит - вместе с косточками киви они сделают консистенцию слишком неоднородной.

Руккола и груша: стакан листьев рукколы измельчить в блендере вместе с 1 грушей и 1 бананом. Весной лучше всего добавить к такому смузи измельченные нежареные семечки - тыквенные или подсолнечниковые.

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