Физическое здоровье человека зависит от душевного состояния

12:23, 14 ноября 2007
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Защитная оболочка человека - аура

Лечебная сила - в мыслях. Именно от позитива или негатива душевного состояния зависит физическое здоровье человека, подчеркивают ученые.

Защитная энергетическая оболочка человека - аура - разрушается от внешней негативной информации, на которую реагирует организм.

Специалисты по изучению биоэнергетических полей уверены: большинство раковых заболеваний происходят от негатива.

ICTV

 

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