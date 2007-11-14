Физическое здоровье человека зависит от душевного состояния
12:23, 14 ноября 2007Страна
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Защитная оболочка человека - аура
Лечебная сила - в мыслях. Именно от позитива или негатива душевного состояния зависит физическое здоровье человека, подчеркивают ученые.
Защитная энергетическая оболочка человека - аура - разрушается от внешней негативной информации, на которую реагирует организм.
Специалисты по изучению биоэнергетических полей уверены: большинство раковых заболеваний происходят от негатива.
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