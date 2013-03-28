Янукович заявляет об усилении мер по предотвращению подтопления

Президент Украины Виктор Янукович заявляет о необходимости усиления местными властями мер по предотвращению подтопления отдельных территорий в результате весенних паводков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во время встречи с кандидатами на должности глав районных государственных администраций.

В результате стихийного бедствия в областях Украины, которые пострадали в связи с беспрецедентными снегопадами, увеличилось количество территорий, где могут возникнуть подтопления. Поэтому, отметил В.Янукович, представители власти на местах должны сделать все для минимизации последствий возможных наводнений, во избежание негативных последствий.

«Приедете на места, сразу нужно посмотреть, какие меры приняты, что нужно сделать на местах в каждом районе, там, где есть угроза наводнений», - сказал В. Янукович, обращаясь к присутствиующим.

По убеждению Президента, соответствующие службы, кроме плановых мероприятий, должны предусмотреть также возможность привлечения дополнительных сил, техники и т.п.