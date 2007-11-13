”Всемирный День Диабета: делегация Украинской Диабетической Федерации – участник торжеств в штаб-квартире ООН”

Пресс-конференция на тему: “Всемирный День Диабета: делегация Украинской Диабетической Федерации – участник торжеств, которые состоялись в штаб-квартире Организации Объединенных Наций”. Участники: президент УДФ, народный артист Украины Б.Бенюк; председатель Совета УДФ, вице-президент IDF В.Очеретенко, народный депутат Украины С. Шевчук, директор Института едокринологии и обмена веществ М.Тронько, ген.директор ЗАО «Ганза» П.Багрий. 14 ноября 2007 года в штаб-квартире ООН в г. Нью-Йорк прошел прием в честь Всемирного Дня Диабета. В этом мероприятии приняла участие делегация Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 8-098-631-03-69, 431-02-50. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.