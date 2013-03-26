В центре Киева женщина погибла под колесами трактора, что убирал снег
15:07, 26 марта 2013Страна
0
Водитель не заметил
В Киеве у Дворца спорта под колесами трактора, который убирал снег, погибла 50-летняя женщина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичного Управления ГАИ, трагедия произошла сегодня около 13.30.
"По предварительным данным, тракторист, убирая снег, не заметил женщину, которая, вероятно, оказалась вне зоны видимости. Женщина поскользнулась и попала под колеса трактора. Врачи «скорой помощи» констатировали смерть человека. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы", - отметили в ГАИ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter