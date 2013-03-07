В Киеве организовали фотосессию для женщин, которые перенесли рак молочной железы

17:44, 07 марта 2013
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Губная помада - к выздоровлению

В Киевской онкологической больнице  в канун женского праздника устроили день губной помады.  Для женщин, которые болеют раком молочной железы.  Визажисти помогали женщинам почувствовать, что, невзирая на болезнь, они остались такими же красивыми и женственными.  А после  этого можно было сделать фотосессию. 

« Из таких  маленьких приятных эпизодов состоит настроение, -  говорит один из организаторов акции Председатель  общественной организации «Амазонки» Лариса Лопата. - Я сама много лет тому назад прошла через эту болезнь и знаю, как важно поверить в свое выздоровление.»

Все, конечно, зависит от характера женщины.  Но  есть  одна общая черта, которая объединяет всех женщин – желание всегда оставаться привлекательной. И кто сказал, что женщина, которая заболела раком, не должна выглядеть на все сто? Идею акции  волонтеры позаимствовали  у американцев.  Несколько лет назад Американское  онкологическое общество инициировало программу, цель которой  помочь онкобольным женщинам  позаботиться о своей внешности. Они ее  назвали «Теория губной помады».  Ведь,  по наблюдениям медиков,  если женщина, которая борется с раком, начинает пользоваться губной помадой -  она на пути к выздоровлению. Или, как минимум, у нее появилась уверенность в себе.

Еще одна цель  акции - привлечь  к этой проблеме внимание других женщин.  Ведь большинство женщин  пренебрегают советами медиков и не проходят профилактические осмотры. Например, в  тех же Соединенных Штатах ежегодно проходят  обследования у мамолога  свыше 60 процентов женщин. Среди киевлянок в прошлом году на это осмелилось немного больше 5 процентов. В регионах эта цифра еще меньше. Как следствие:  в Украине процент выживания  женщин с таким диагнозом значительно ниже.

« В действительности,  болезнь  уже давно не является  приговором.  Если опухоль обнаружена на ранний стадий, в 90 процентов случаев наступает выздоровление, - рассказывает заведующий хирургическим отделением Киевской городской  онкологической больницы Николай Аникусько. - Главное, чтобы  женщина  обращалась  за консультацией к врачу, когда чувствует себя вполне здоровой.  А после сорока лет обязательным является мамографическое исследование.  Современная аппаратура дает возможность обнаруживать опухоли размером в один миллиметр.  Избавиться от них можно  без оперативных вмешательств и  жить дальше полноценной жизнью». 

***Рак молочной железы остается самой распространенной онкопатологией среди женщин. Ежегодно в Украине  рак молочной железы обнаруживают в  17 тысяч женщин. Это значит: каждые 25 минут врачи диагностируют РМЗ и каждые 45 минут от этой болезни умирает женщина. Если бы болезнь обнаруживали своевременно, на 1-2 стадии, процент выживания достигал бы 90. Сегодня же, к сожалению, у свыше 50 процентов женщин с онкопатологиями опухоли обнаружены на поздних стадиях. Врачи отмечают: женщинам до 30 годов  достаточно обследоваться у мамолога один раз в 3 года, тем, кому за 30 – раз на два года, а те, кто переступил 40-летний рубеж, должны ежегодно посещать мамолога.  И главнее всего при этом помнить: обследования проходят не ради того, чтобы обнаружить болезнь, а чтобы убедиться, что ее нет.

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