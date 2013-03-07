В Киеве организовали фотосессию для женщин, которые перенесли рак молочной железы

В Киевской онкологической больнице в канун женского праздника устроили день губной помады. Для женщин, которые болеют раком молочной железы. Визажисти помогали женщинам почувствовать, что, невзирая на болезнь, они остались такими же красивыми и женственными. А после этого можно было сделать фотосессию.

« Из таких маленьких приятных эпизодов состоит настроение, - говорит один из организаторов акции Председатель общественной организации «Амазонки» Лариса Лопата. - Я сама много лет тому назад прошла через эту болезнь и знаю, как важно поверить в свое выздоровление.»

Все, конечно, зависит от характера женщины. Но есть одна общая черта, которая объединяет всех женщин – желание всегда оставаться привлекательной. И кто сказал, что женщина, которая заболела раком, не должна выглядеть на все сто? Идею акции волонтеры позаимствовали у американцев. Несколько лет назад Американское онкологическое общество инициировало программу, цель которой помочь онкобольным женщинам позаботиться о своей внешности. Они ее назвали «Теория губной помады». Ведь, по наблюдениям медиков, если женщина, которая борется с раком, начинает пользоваться губной помадой - она на пути к выздоровлению. Или, как минимум, у нее появилась уверенность в себе.

Еще одна цель акции - привлечь к этой проблеме внимание других женщин. Ведь большинство женщин пренебрегают советами медиков и не проходят профилактические осмотры. Например, в тех же Соединенных Штатах ежегодно проходят обследования у мамолога свыше 60 процентов женщин. Среди киевлянок в прошлом году на это осмелилось немного больше 5 процентов. В регионах эта цифра еще меньше. Как следствие: в Украине процент выживания женщин с таким диагнозом значительно ниже.

« В действительности, болезнь уже давно не является приговором. Если опухоль обнаружена на ранний стадий, в 90 процентов случаев наступает выздоровление, - рассказывает заведующий хирургическим отделением Киевской городской онкологической больницы Николай Аникусько. - Главное, чтобы женщина обращалась за консультацией к врачу, когда чувствует себя вполне здоровой. А после сорока лет обязательным является мамографическое исследование. Современная аппаратура дает возможность обнаруживать опухоли размером в один миллиметр. Избавиться от них можно без оперативных вмешательств и жить дальше полноценной жизнью».

***Рак молочной железы остается самой распространенной онкопатологией среди женщин. Ежегодно в Украине рак молочной железы обнаруживают в 17 тысяч женщин. Это значит: каждые 25 минут врачи диагностируют РМЗ и каждые 45 минут от этой болезни умирает женщина. Если бы болезнь обнаруживали своевременно, на 1-2 стадии, процент выживания достигал бы 90. Сегодня же, к сожалению, у свыше 50 процентов женщин с онкопатологиями опухоли обнаружены на поздних стадиях. Врачи отмечают: женщинам до 30 годов достаточно обследоваться у мамолога один раз в 3 года, тем, кому за 30 – раз на два года, а те, кто переступил 40-летний рубеж, должны ежегодно посещать мамолога. И главнее всего при этом помнить: обследования проходят не ради того, чтобы обнаружить болезнь, а чтобы убедиться, что ее нет.