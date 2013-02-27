Больным с сахарным диабетом компенсируют стоимость лекарств?

Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность расширить программу реимбурсации (частичного возмещения пациенту стоимости лекарственных препаратов) на таблетированные лекарства, применяемые при лечении сахарного диабета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава со ссылкой на министра здравоохранения Раису Богатыреву.

Как напомнила министр, в прошлом году начал действовать пилотный проект, предусматривающий частичную компенсацию стоимости лекарств для больных гипертонической болезнью. В нынешнем году в продолжение действия пилотного проекта по государственному регулированию цен на лекарственные средства от гипертонии государственным бюджетом предусмотрено 191 млн грн, отметила Р.Богатырева.

По итогам прошлого года, в результате действия этого пилотного проекта, больные гипертонической болезнью стали на 12% чаще обращаться к врачу, спрос на лекарства от этой болезни вырос на 12-18%. В результате комплексных мер регулярное лечение начали 2,35 млн. человек, у которых была выявлена гипертоническая болезнь, проинформировала глава Минздрава.