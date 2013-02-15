В Украине в этом году впервые полностью обеспечены потребности онкобольных детей
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко сегодня, во Всемирный день онкобольных детей. По его словам, на потребности онкобольных детей в Украине в этом году выделено 216 млн. грн...
В этом году в Украине впервые в полном объеме обеспечены потребности на лекарства и лечение детей с онкологическими болезнями.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко сегодня, во Всемирный день онкобольных детей.
По его словам, на потребности онкобольных детей в Украине в этом году выделено 216 млн. грн.
«Президент Украины последовательно и под особым вниманием держит вопрос защиты и обеспечения права ребенка на здравоохранение. В соответствии с поручением Президента в государственном бюджете на 2013 год предусмотрено 216 миллионов гривен, что в два с половиной раза больше, чем в прошлом году (обеспеченность потребностей онкобольных детей была на уровне 45%, два года тому назад – 30 % от потребностей). И это полностью закрывает потребности всех детей, которые проходят лечение от онкологических болезней», - отметил Ю.Павленко.
Кроме того, подчеркнул Уполномоченный, Президент ставит задачу перед правительством с тем, чтобы закупки в этом году были проведены своевременно, своевременно произошли поставки качественных необходимых лекарств и не произошло ни одного прерывания лечения ни одного ребенка.
«Президент подчеркивает необходимость системной работы по лечению детей с тяжелыми заболеваниями. В первую очередь нуждается в улучшении ситуация с диагностикой, затем – реабилитация детей, которые прошли изнурительное лечение, в санаторных заведениях вместе с родителями, а также внедрение современных, высокотехнологичных методик и технологий для лечения детей», - сказал Ю.Павленко.
Он также отметил, что в соответствии с поручением Президента, каждая семья, в которой воспитывается тяжелобольной ребенок, должна быть обеспечена социальным сопровождением и поддержкой социальных работников по месту жительства с тем, чтобы пока мама или папа находятся с ребенком в больнице, другие члены семьи, в первую очередь, дети не оставались одни.
«На этот необходимый комплекс помощи и услуг социальных работников такие семьи могут претендовать уже в этом году», - сказал Ю.Павленко.