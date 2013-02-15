В Украине в этом году впервые полностью обеспечены потребности онкобольных детей

В этом году в Украине впервые в полном объеме обеспечены потребности на лекарства и лечение детей с онкологическими болезнями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко сегодня, во Всемирный день онкобольных детей.

По его словам, на потребности онкобольных детей в Украине в этом году выделено 216 млн. грн.

«Президент Украины последовательно и под особым вниманием держит вопрос защиты и обеспечения права ребенка на здравоохранение. В соответствии с поручением Президента в государственном бюджете на 2013 год предусмотрено 216 миллионов гривен, что в два с половиной раза больше, чем в прошлом году (обеспеченность потребностей онкобольных детей была на уровне 45%, два года тому назад – 30 % от потребностей). И это полностью закрывает потребности всех детей, которые проходят лечение от онкологических болезней», - отметил Ю.Павленко.

Кроме того, подчеркнул Уполномоченный, Президент ставит задачу перед правительством с тем, чтобы закупки в этом году были проведены своевременно, своевременно произошли поставки качественных необходимых лекарств и не произошло ни одного прерывания лечения ни одного ребенка.

«Президент подчеркивает необходимость системной работы по лечению детей с тяжелыми заболеваниями. В первую очередь нуждается в улучшении ситуация с диагностикой, затем – реабилитация детей, которые прошли изнурительное лечение, в санаторных заведениях вместе с родителями, а также внедрение современных, высокотехнологичных методик и технологий для лечения детей», - сказал Ю.Павленко.

Он также отметил, что в соответствии с поручением Президента, каждая семья, в которой воспитывается тяжелобольной ребенок, должна быть обеспечена социальным сопровождением и поддержкой социальных работников по месту жительства с тем, чтобы пока мама или папа находятся с ребенком в больнице, другие члены семьи, в первую очередь, дети не оставались одни.

«На этот необходимый комплекс помощи и услуг социальных работников такие семьи могут претендовать уже в этом году», - сказал Ю.Павленко.