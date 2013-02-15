Львовский сурок Миша спрогнозировал позднюю весну

Львовский сурок Миша, которого традиционно будили сегодня во Львовском детском эколого-натуралистическом центре, спрогнозировал позднюю весну.

Как передает корреспондент УНИАН, из деревянного домика работники центра достали сурка Мишу, которого едва разбудили. Сурок после того, как его разбудили, вел себя вяло, не свистел и постоянно пытался вернуться в домик.

Как отметил директор центра Игорь Антахович, такое поведение сурка Миши свидетельствует о приходе поздней весны.

„Миша пытался спрятаться обратно в домик, был сонный и совсем не готовый к пробуждению. Это свидетельствует о том, что весна придет не раньше, чем в начале апреля. То есть через шесть недель. Хочу отметить, что прогнозы Миши сбывались последние три года”, - отметил И.Антахович.

Он также сообщил, что работники центра так и не смогли разбудить двух подружек Миши – самок сурка Марусь.

„Наш четырехлетний Миша имеет давнюю подружку самку Марусю, которой уже более 5 лет, а недавно к их „семье” присоединилась еще одна молодая самка Маруся, которая в прошлом году вместе с Мишей прогнозировала весну. В этом году обе Маруси, когда их пытались разбудить, вели себя крайне агрессивно, не хотели просыпаться и пытались кусаться. А зубы у них такие большие – достигают до 2-х сантиметров. Так и не смогли их добудиться, что еще раз подтверждает, что сурки сонные и не предвещают прихода ранней весны. Весна в этом году будет поздней”, - отметил И.Антахович.