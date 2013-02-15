В Украине планируют построить три центра по пересадке костного мозга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко сегодня, во Всемирный день онкобольных детей.

По его словам, каждый тяжелобольной ребенок в Украине должен получать современное и высокотехнологичное лечение. В первую очередь, отметил Ю.Павленко, это касается возможности пересадки костного мозга от несемейного донора, создания национальной базы доноров и входа в мировую базу доноров пересадки костного мозга.

«На постоянном контроле Президента находится строительство нового корпуса «Охматдета», где предусмотрен центр трансплантации. Президент дал поручение правительству создать, кроме «Охматдета», еще три межрегиональных центра пересадки костного мозга – в АР Крым, Донецке и Львове. Сейчас этот вопрос изучается Министерством здравоохранения. Уверен, что в следующем году здесь будет уже активная работа и соответствующие средства в государственном бюджете», - отметил Ю.Павленко.