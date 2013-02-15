В Украине вводятся евротребования к импортным лекарствам

С 15 февраля 2013 года в Украине вводятся европейские требования к качеству импортных лекарств.

Об этом сообщила УНИАН сообщила председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.

По ее словам, государство проводит политику, направленную на реализацию права граждан на качественную, своевременную и доступную медицинскую помощь, одной из составляющих которой является медикаментозная терапия. "Очень важным прорывом в этих вопросах стало смещение акцентов со свободы предпринимательства на защиту прав пациента. Фокус на пациента – сегодня стал не просто лозунгом, а конкретным направлением. С 2010 года требования GMP (надлежащая производственная практика) стали обязательными для производства отечественных лекарственных средств. С 15 февраля 2013 года вводится в действие требование о предоставлении сертификата GMP при ввозе импортных лекарств на территорию Украины», - сказала Т.Бахтеева.

Она подчеркнула, что согласно официальным данным сегодня на фармацевтическом рынке Украины удельный вес ввозимых импортных препаратов, которые производятся в ненадлежащих условиях, составляет 11% в упаковках и более 17% в денежном выражении.

"Введение обязательного подтверждения наличие сертификата GMP для каждого ввозимого в Украину лекарственного средства, защитит наших сограждан от возможного ввоза некачественной продукции. Так поступают в Евросоюзе и других цивилизованных странах. С 1 марта 2013 года вступит в действие Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно лицензирования импорта лекарственных средств и определение термина" активный фармацевтический ингредиент» № 5038-VI, который предусматривает лицензирование импорта лекарственных средств.

В переходной период, лицензии будут выдаваться по «заявительному принципу». Лицензировать импорт лекарственных средств будет Государственная служба лекарственных средств. Такое решение было принято Правительством 11 февраля 2013 рода соответствующим постановлением № 103, которое вступит в силу с 1 марта 1013 года", - объяснила Т.Бахтеева.

Она подчеркнула, что благодаря введению лицензирования импорта лекарственных средств из цепочки поставщиков «убираются» всевозможные посредники, которые зарабатывают на «перекупках» препаратов друг у друга. Для пациента лицензирование импорта – это гарантия, что препарат поступает от производителя и по цене производителя с максимально допустимой украинским законодательством наценке. Представители добросовестного фармацевтического бизнеса расценивают эти шаги, как защиту своих интересов, от демпинга недобросовестных фармкомпаний, и защиту деловой репутации», - отметила Т.Бахтеева.