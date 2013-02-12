Лицензирование импорта лекарств в Украину вводится поэтапно

Вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко заверил президента Американской торговой палаты в Украине (АСС) Хорхе Зукоски, что лицензирование импорта в Украину лекарственных средств будет вводиться поэтапно.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра, об этом он заявил 11 февраля во время встречи с президентом Американской торговой палаты в Украине и представителями Комитета по вопросам здравоохранения этой организации.

По информации пресс-службы, основное внимание во время встречи было уделено введению с 1 марта с.г. лицензирования импорта в Украину лекарственных средств в соответствии с принятым 4 июля 2012 года Законом Украины №5038-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно лицензирования импорта лекарственных средств и определения термина «активный фармацевтический ингредиент».

Вице-премьер-министр заверил представителей АСС, что лицензионные требования будут вводиться поэтапно, отметив то, что «лицензирование импортных лекарств является общепринятой мировой нормой».

К.Грищенко обратил внимание собеседников, что ключевыми приоритетами правительства в вопросе введения лицензирования импорта является обеспечение качества, доступной цены и достаточного количества лекарственных средств, которые будут реализовываться для украинцев. При этом вице-премьер отметил, что реализации этих приоритетов значительно будет способствовать осуществлению диалога между правительством и импортерами лекарственных средств.

«В соответствии с законом, с 1 марта будет введено лицензирование импорта лекарств в Украину. Для нас главное, чтобы украинцы имели возможность получать качественные лекарства в необходимом количестве и по доступным ценам. Мы готовы к открытому диалогу с импортерами лекарственных средств, с Американской торговой палатой для обсуждения вопросов, связанных с лицензированием. Убежден, что вводимые изменения должны быть понятными для бизнеса и не иметь негативных последствий для украинцев», - подчеркнул К.Грищенко.

В этом контексте стороны договорились о создании на базе Американской торговой палаты в Украине двух рабочих групп, одна из которых будет рассматривать вопрос цен на импортируемые лекарственные средства, вторая – вопрос локализации производства лекарств в Украине. Предусматривается, что в состав этих рабочих групп войдут представители компаний-импортеров лекарственных средств, а также правительственных структур, ответственных за введение Закона.

«Создание двух рабочих групп на базе АСС позволит проводить профессиональную дискуссию по поводу неотложных вопросов, связанных с импортом лекарств в Украину. Нам необходимо также очень серьезно прорабатывать пути локализации, размещения производства лекарственных средств на территории нашего государства с целью уменьшения конечной цены для потребителя», - отметил К.Грищенко.

Как сообщал УНИАН, 31 января с.г. Американская торговая палата в Украине, которая объединяет более 600 зарубежных компаний, призывает Верховную Раду отменить введение режима лицензирования импорта лекарственных средств в связи с отсутствием специального органа по лицензированию, отметив при этом, что режим лицензирования оставит граждан Украины без доступа к большинству импортных лекарств. По мнению АТП, предложенная Министерством здравоохранения концепция лицензионных условий, вынесенная на общественное обсуждение лишь 14 января 2013 г., делает невозможным выполнение закона, поскольку в Украине отсутствует материально-техническая база для локализации осуществления выпуска всех серий лекарственных средств иностранного производства.

9 февраля премьер-министр Украины Николай Азаров поручил профильным ведомствам урегулировать ситуацию с лицензированием импорта лекарств.

Как отметили в пресс-службе правительства, лицензирование импорта является общепринятой мировой нормой, которая гарантирует эффективность лекарств, соответствие требованиям регистрационного досье каждой серии препарата, поставляемой на рынок, а главное - их качество, безопасность и доступность для пациента.

Поскольку до сих пор отечественный фармацевтический рынок работал по правилам, далеким от европейских, вопрос лицензирования импорта лекарственных средств вызвал дискуссии: все чаще начали звучать критические замечания в отношении закона и жалобы на невозможность его выполнения.

В связи с этим Н.Азаров поручил безоговорочно обеспечить наличие лекарств в аптеках – как отечественных, так и импортных.

«Пациент должен прийти в аптеку и купить тот препарат, который хочет, который привык видеть на прилавках. Ситуация, когда привычный для людей ассортимент лекарств может быть сокращен, исключена. В то же время мы не пойдем на компромиссы в вопросе качества и доступности лекарств», - отметил Н.Азаров.

Глава правительства поручил разработать все необходимые подзаконные акты, которые бы содержали четко определенные условия и правила новой процедуры лицензирования импорта лекарств, чтобы до 13 февраля принять их на заседании Кабинета министров.

«Условия лицензирования должны быть максимально простыми, сроки – максимально сжатыми. Подчеркиваю, что решения должны приниматься очень ответственно, но без всяких проволочек», - сказал Н.Азаров.

В свою очередь представители Министерства здравоохранения сообщили главе правительства, что лицензионные условия разработаны и уже готовы для подписания. Эти условия полностью отвечают европейским требованиям по лицензированию импорта. Они не только будут защищать украинского пациента от некачественных лекарств, но и являются также вполне понятными и прозрачными для фармацевтического бизнеса.

В то же время принято решение о поэтапном введении этих требований до конца 2013 года. На первом этапе лицензионные условия будут очень простыми, процедура выдачи лицензии – максимально упрощена, и уже с 1 марта импортеры смогут ее получить. Поэтому никаких проблем с наличием лекарств не должно быть.