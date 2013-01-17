Ответственность за реализацию закона об экстренной медпомощи несут председатели ОГА

Ответственность за реализацию закона об экстренной медицинской помощи несут председатели облгосадминистраций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам после селекторного совещания по вопросам экстренной медицинской помощи вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко.

“Сегодня мы дали четкий сигнал, что за состояние дел с выполнением требований закона, за вообще медицинское обслуживание конкретно отвечают первые лица в областях”, - сказал К.Грищенко.

Он отметил, что председатели ОГА должны организовать своих подчиненных, найти возможности для того, чтобы на уровне местных бюджетов, с применением существующих инструментов привлекать средства, которые должны в первую очередь направляться на приобретение нового оборудования и мотивацию людей.

“Они должны в ближайшее время отчитаться о выполненной работе. На многие задания, которые поставлены сегодня на совещании, выделено две недели”, - отметил К.Грищенко.

При этом он не исключил, что за неподобающее выполнение закона об экстренной медицинской помощи в отношении руководителей областей могут приниматься кадровые решения.

К.Грищенко отметил, что намерен лично посещать регионы для контроля над выполнением данного закона и других вопросов гуманитарной сферы.