Нардепы предлагают усилить ответственность за насилие в семье

Межфракционное депутатское объединение «Равные возможности» внесло в Верховную Раду Украины три законопроекта, направленные на предупреждение насилия в семьи, ограничение завуалированной торговли детьми и обеспечение равной социальной защиты матерей и отцов, которые одни воспитывают ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе одного из руководителей объединения, народного депутата от партии «УДАР» Ирины Геращенко.

В частности, депутаты отмечают, что только в этом году правоохранительные органы получили почти 85 тысяч заявлений о домашнем насилии, жертвами которого становятся преимущественно женщины и дети. Как правило, против таких мужчин или вообще не применяют никаких мер наказания, или же присуждают штраф, который часто вынуждена платить сама семья. Члены МФО предлагают отказаться от практики наложения штрафов, вместо этого активно применять к тем, кто издевается над членами своих семей, исправительные работы и административный арест.

Комментируя свои планы работы в новой Верховной Раде, члены межфракционного объединения отмечают, что сосредоточатся на двух ключевых темах: отстаивание гендерного равенства, в частности, и в вопросах активного привлечения женщин к общественно-политической жизни; а также на разработке и лоббировании совместных законодательных инициатив, которые касаются борьбы с домашним насилием, защиты прав женщин и детей, создания равных возможностей для мужчин и женщин в разных сферах общественной жизни.

По мнению членов МФО, в предыдущем составе парламента им удалось активизировать тему гендерного равенства и привлечь внимание общества к недопустимости любой дискриминации по этому принципу, а также способствовать тому, что политические партии увеличили присутствие женщин в избирательных списках. В новой Верховной Раде представительство женщин увеличено на 2%, и они лучше представлены среди руководства парламентских комитетов. По мнению членов объединения, это будет способствовать поиску компромисса, толерантности и профессиональности работы украинского парламента.

Сопредседатели объединения И.Геращенко, Ирина Бережная (Партия регионов) и Елена Кондратюк («Батькивщина») отмечают, что в своей деятельности и в дальнейшем будут проводить активную работу, чтобы Украина выполнила свои международные обязательства в вопросах гендерного равенства и увеличения присутствия женщин во власти.

*** В парламенте седьмого созыва в межфракционное объединение «Равные возможности» вошло 26 народных депутатов из разных фракций: Наталия Агафонова, Ольга Белькова, Елена Бондаренко, Ирина Горина, Лилия Гриневич, Мария Ионова, Николай Княжицкий, Александра Кужель, Степан Курпиль, Мария Матиос, ИринаМельничук, Валентин Наливайченко, Наталия Новак, Владимир Олийнык, Олеся Оробец, Ростислав Павленко, Андрей Пинчук, Таисия Повалий, Оксана Продан, Павел Розенко, Юрий Стець, Борис Тарасюк, Николай Томенко.