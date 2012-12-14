Из-за ДТП на Кировоградщине перекрыли трассу Киев-Одесса
16:20, 14 декабря 2012Страна
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Доехать можно только в объезд
ДТП с участием четырех автомобилей произошло на 241 км автодороги Киев-Одесса, поблизости Ульяновки Кировоградской области.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Теруправлении МЧС в Кировоградской области, машинами, которые стали участниками ДТП, полностью перекрыто движение транспорта со стороны Киева в сторону Одессы. Доехать в Одессу можно только по объездной дороге. Работники ГАИ и подразделение МЧС ликвидируют последствия аварии и выясняют обстоятельства ДТП. Пострадавших нет.
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