Из-за ДТП на Кировоградщине перекрыли трассу Киев-Одесса

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на 241 км автодороги Киев-Одесса, поблизости Ульяновки Кировоградской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Теруправлении МЧС в Кировоградской области, машинами, которые стали участниками ДТП, полностью перекрыто движение транспорта со стороны Киева в сторону Одессы. Доехать в Одессу можно только по объездной дороге. Работники ГАИ и подразделение МЧС ликвидируют последствия аварии и выясняют обстоятельства ДТП. Пострадавших нет.

