В Японии придумали новый способ борьбы с курением

В следующем году японцы смогут купить сигареты в автомате, только при наличии специальной карточки.

Все автоматы с сигаретами оборудуют считываемым устройством, к которому нужно приложить персональную карточку с записанным на микрочипе возрастом курильщика.

Таким образом в стране хотят ограничить доступ к табаку несовершеннолетним, которые сейчас беспрепятственно могут покупать сигареты в автоматах. По статистике, так сейчас делают 83 процента старшеклассников.

Выдавать персональные карточки курильщиков в Японии начнут уже в декабре.

ICTV