В Японии придумали новый способ борьбы с курением
11:05, 22 октября 2007Страна
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Сигареты будут покупать по карточкам
В следующем году японцы смогут купить сигареты в автомате, только при наличии специальной карточки.
Все автоматы с сигаретами оборудуют считываемым устройством, к которому нужно приложить персональную карточку с записанным на микрочипе возрастом курильщика.
Таким образом в стране хотят ограничить доступ к табаку несовершеннолетним, которые сейчас беспрепятственно могут покупать сигареты в автоматах. По статистике, так сейчас делают 83 процента старшеклассников.
Выдавать персональные карточки курильщиков в Японии начнут уже в декабре.
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