В Японии придумали новый способ борьбы с курением

11:05, 22 октября 2007
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Сигареты будут покупать по карточкам

В следующем году японцы смогут купить сигареты в автомате, только при наличии специальной карточки.

Все автоматы с сигаретами оборудуют считываемым устройством, к которому нужно приложить персональную карточку с записанным на микрочипе возрастом курильщика.

Таким образом в стране хотят ограничить доступ к табаку несовершеннолетним, которые сейчас беспрепятственно могут покупать сигареты в автоматах. По статистике, так сейчас делают 83 процента старшеклассников.

Выдавать персональные карточки курильщиков в Японии начнут уже в декабре.

ICTV

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