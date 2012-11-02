Президент наложил вето на закон об ограничении возраста женщин, которые могут прибегать к ЭКО

Президент Украины Виктор Янукович применил право вето к закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничений в использовании вспомогательных репродуктивных технологий».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент предлагает отклонить данный закон в связи с рядом существенных замечаний.

В.Янукович отмечает, что законом предусматривается внесение ряда изменений, в частности, в статью 48 Основ законодательства Украины о здравоохранении относительно урегулирования вопросов, связанных с применением вспомогательных репродуктивных технологий. При этом применяются такие понятия, как «заменимая (суррогатная) мать», «генетическая связь ребенка с заменимой (суррогатной) матерью», «метод заменимого суррогатного материнства», «вспомогательные репродуктивные технологии» (абзацы третий, пятый - восьмой пункта 2 раздела I Закона, который поступил на подпись). В то же время определение приведенных понятий ни Закон, который поступил на подпись, ни действующие нормы Основ законодательства Украины о здравоохранении не содержат.

Кроме того, предлагаемой Законом, который поступил на подпись, редакцией частей третьей и шестой статьи 48 Основ законодательства Украины о здравоохранении предусматривается, что порядок решения вопроса о применении вспомогательных репродуктивных технологий относительно женщины, возраст которой превышает 51 год, а также порядок применения вспомогательных репродуктивных технологий и перечень документов, которые подаются лицами для их применения, устанавливаются Кабинетом министров Украины (абзацы пятый, восьмой пункта 2 раздела I). В то же время согласно части первой действующей статьи 48 Основ законодательства Украины о здравоохранении применение искусственного оплодотворения и вживление эмбриона осуществляется по условиям и в порядке, установленными центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения. Таким образом, создается внутренняя конкуренция между нормами одной статьи относительно субъекта, который устанавливает порядок применения вспомогательных репродуктивных технологий, констатирует Президент.

Закон также не определяет перечень обстоятельств, по которым женщине противопоказано применение таких технологий, и возраст женщины, с которого к ней могут быть применены вспомогательные репродуктивные технологии (действующей же частью первой статьи 48 Основ законодательства Украины о здравоохранении определен возраст женщины при применении искусственного оплодотворения и вживления эмбриона).

По мнению Президента, такой подход не отвечает принципам определенности и недвусмысленности правовых норм. В связи с этим могут быть: неодинаковым применение соответствующих норм, неограниченность их трактовки в правоприменимой практике, нарушение прав и свобод граждан, относительно которых применяются вспомогательные репродуктивные технологии, а поэтому Закон не может быть поддержан.

Как сообщал УНИАН, закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничений в использовании вспомогательных репродуктивных технологий» Верховная Рада приняла 16 октября 2012 года.