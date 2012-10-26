Переход на «зимнее время» может влиять на людей с плохой вегетативной регуляцией.

Как рассказал в интервью УНИАН врач-фитотерапевт Борис Скачко, в период адаптации организма к «зимнему времени» нужно быть осторожными людям с вегето-сосудистой дистонией, гипертонией, подверженным депрессиям.

«Также реагировать на смену времени могут больные с панкреатитом, язвой, желче-каменной болезнью, то есть люди с проблемами желудочно-кишечного тракта. Эта система также завязана на регуляции организма,» - сказал Б.Скачко.

В то же время он подчеркнул, что перевод стрелок часов на здоровых людей негативно не влияет.

«Нужно только приспособиться. В частности в этот период уделите особое внимание режиму питания – кушайте 4-5 раз в день. Если нет ритма питания (не завтракать регулярно, наедаться на ночь), на это очень плохо реагирует поджелудочная железа, желчный пузырь, желудок», - отметил врач.

Он рассказал, что гармонизировать состояние организма лучше всего через мозг – самый главный регулятор в организме человека.

«Самый простой метод – контрастный душ. Еще один эффективный способ тренировки мозга – созерцательный. Очень полезно смотреть -поочередно, по 5 минут – на картинки одного цвета. Очень полезен зеленый цвет – он гармонизирует обмен веществ, красный - синтезирует, фиолетовый – успокаивает. Таким образом можно потренировать мозг и отрегулировать работу мозга и соответственно всего организма», - рассказал Б.Скачко.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 28 октября в 4.00 по киевскому времени на территории Украины отменяется действие «летнего времени» путем перевода часовой стрелки на 1 час назад.

Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины.

Переход на «зимнее время» предусмотрен постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».