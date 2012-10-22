Фонд Р.Ахметова презентует первую в Украине «Мобильную женскую консультацию»

23 октября 2012 года, в 11:00 по случаю Всеукраинского дня борьбы против заболевания раком молочной железы, в рамках 21 Международной специализированной выставки «Здравоохранение 2012» благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» и Национальный институт рака (НИР) презентуют передвижной медицинский комплекс «Мобильная женская консультация». Передвижной медицинский комплекс – это уникальный, единственный в Украине 18-метровый автопоезд, разработанный согласно европейскому образцу, оснащенный специализированным оборудованием для массового обследования женщин на рак молочной железы и рак шейки матки.

«Мобильная женская консультация» приобретена и оборудована за средства фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках проекта фонда «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний», который направлен на развитие онкологической службы Украины.

Участники события:

- Татьяна Бахтеева, Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения;

- Игорь Щепотин, директор Национального института рака;

- Иван Смоланко, д.м.н., профессор, заведующий научно-исследовательским отделением опухолей грудной железы и реконструктивной хирургии, руководитель украинского маммологического центра;

- Виктория Мыколаюк, руководитель проекта «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний» фонда Рината Ахметова« Развитие Украины».

Приглашаем представителей СМИ к участию в пресс-конференции и презентации возможностей передвижного медицинского комплекса.

Место и время события:

Дата: 23 октября 2012 года.

Начало: в 11:00.

Адрес: Киев, Броварской проспект 15, Международный выставочный центр, конференц-зал № 16.

Вход на территорию Международного выставочного центра по пригласительным, которые будут розданы вместе с пресс-папками.

Контакты для аккредитации: Мария Подошевская: т. +38 044 502 52 12; м. 050-347-59-30 или e-mail mpodoshevskaya@fdu.org.ua.

К Международному выставочному центру и обратно организован трансфер. В 10:00, на Контрактовой пл., возле фонтана «Самсон», Вас будет ожидать микроавтобус Мерседес Спринтер АА 6838 ВІ табличкой-логотипом БФ Развитие Украины.