Фонд Р.Ахметова презентует первую в Украине «Мобильную женскую консультацию»
Разработана по еврообразцу
23 октября 2012 года, в 11:00 по случаю Всеукраинского дня борьбы против заболевания раком молочной железы, в рамках 21 Международной специализированной выставки «Здравоохранение 2012» благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» и Национальный институт рака (НИР) презентуют передвижной медицинский комплекс «Мобильная женская консультация». Передвижной медицинский комплекс – это уникальный, единственный в Украине 18-метровый автопоезд, разработанный согласно европейскому образцу, оснащенный специализированным оборудованием для массового обследования женщин на рак молочной железы и рак шейки матки.
«Мобильная женская консультация» приобретена и оборудована за средства фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках проекта фонда «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний», который направлен на развитие онкологической службы Украины.
Участники события:
- Татьяна Бахтеева, Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения;
- Игорь Щепотин, директор Национального института рака;
- Иван Смоланко, д.м.н., профессор, заведующий научно-исследовательским отделением опухолей грудной железы и реконструктивной хирургии, руководитель украинского маммологического центра;
- Виктория Мыколаюк, руководитель проекта «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний» фонда Рината Ахметова« Развитие Украины».
Приглашаем представителей СМИ к участию в пресс-конференции и презентации возможностей передвижного медицинского комплекса.
Место и время события:
Дата: 23 октября 2012 года.
Начало: в 11:00.
Адрес: Киев, Броварской проспект 15, Международный выставочный центр, конференц-зал № 16.
Вход на территорию Международного выставочного центра по пригласительным, которые будут розданы вместе с пресс-папками.
Контакты для аккредитации: Мария Подошевская: т. +38 044 502 52 12; м. 050-347-59-30 или e-mail mpodoshevskaya@fdu.org.ua.
К Международному выставочному центру и обратно организован трансфер. В 10:00, на Контрактовой пл., возле фонтана «Самсон», Вас будет ожидать микроавтобус Мерседес Спринтер АА 6838 ВІ табличкой-логотипом БФ Развитие Украины.