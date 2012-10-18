В Енакиево будет построена установка для производства кислорода и азота

Французская компания «Эр Ликид» начала строительство воздухоразделительной установки на Енакиевском метзаводе.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович сегодня в Енакиево заложил символическую капсулу в фундамент воздухоразделительной установки (ВРУ-1400).

В.Янукович подчеркнул, что начало данного строительства является «еще одним шагом на пути привлечения инвестиций в Украину и очередным шагом в развитии нашего государства». Президент отметил, что данный проект является пилотным, но выразил надежду, что он станет в Украине серийным. В.Янукович подчеркнул, что данный контракт очень дорогостоящий и очень весомый, что «говорит о том, что украинские предприятия конкурентные и инвесторы им доверяют». «Я рад, что мы сделали сегодня еще один шаг в будущее», - сказал Президент.

Президент «СКМ» Ринат Ахметов, присутствовавший на открытии французского проекта, в частности сказал: «Когда в страну приходит инвестор - это хороший сигнал для всех. Украина - это огромный потенциал. И я глубоко убежден - кто первый поверит в Украину, кто влюбится в Украину, тот и выиграет. Но самое главное, от этого выиграет не только инвестор. От этого выиграет, прежде всего, трудовой коллектив. Выиграет город. Выиграет страна».

Справка УНИАН. Воздухоразделительная установка (ВРУ-1400), строительство которой начинает впервые в Украине французская компания «Эр Ликид» - мировой лидер по производству газов для промышленности, медицины и защиты окружающей среды. Общая стоимость проекта - около 130 млн евро, инвестиции «Эр Ликид» составляют 100 млн евро (финансирование будет осуществляться при поддержке ЕБРР). Установка, производственной мощностью 1700 тонн кислорода, азота и аргона в день, будет построена на территории Енакиевского металлургического завода, который входит в Группу «Метинвест». Планируется, что ВРУ-1400 будет снабжать сжиженным газом не только ЕМЗ, но и другие отрасли промышленности страны. Проектированием, строительством и эксплуатацией полностью занимается «Эр Ликид», ввод в эксплуатацию запланирован на 2014 год.

«Енакиевский металлургический завод» является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.). ЕМЗ входит в Металлургический дивизион Группы «Метинвест».