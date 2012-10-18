Открылся Пятый всеукраинский фестиваль творчества инвалидов

В Чернигове сегодня начался Пятый всеукраинский фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями "На крыльях надежды".

Как передает корреспондент УНИАН, на фестиваль, который будет проходить 18-19 октября во Дворце для детей и юношества, в Чернигов приехали 165 участников из 23 областей Украины. Они продемонстрируют свои способности в вокальном и хореографическом искусстве, декламации.

Также во Дворце для детей и юношества представлена выставка работ участников фестиваля, в частности, вышитые полотенца и картины, живописные работы и др.

Участников фестиваля будет оценивать жюри. Лучшие выступления будут продемонстрированы во время праздничного концерта в Украинском доме к Международному дню инвалидов, который отмечается в декабре

Организаторами фестиваля "На крыльях надежды" выступили Всеукраинская организация "Союз организаций инвалидов Украины" и Государственная служба по вопросам инвалидов и ветеранов Украины.

Руководитель Союза организаций инвалидов Украины Василий Назаренко, приветствуя участников фестиваля, подчеркнул, что для людей с изъянами здоровья не все можно решить, но "доброе слово, улыбка, желание помочь дают больше, чем какие-то материальные вещи".

Председатель Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов Украины Владимир Маслаков вручил знаки отличия службы представителям Чернигова.

Организаторы заверили, что все участники фестиваля "На крыльях надежды" получат дипломы и подарки.