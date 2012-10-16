ВР ратифицировала Соглашение о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с торговлей людьми

15:12, 16 октября 2012
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...органами и тканями человека

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека".

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 259 из 346 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соглашении определено, что стороны осуществляют сотрудничество в основных направлениях, в частности, относительно создания совместного банка данных о транснациональных преступных группах, их лидерах, юридических и физических лицах, причастных к торговле людьми, а также о пропавших лицах, которые, вероятно, стали жертвами торговли людьми; обеспечения контроля за деятельностью юридических и физических лиц, которые могут быть вовлечены в преступную деятельность, или быть соучастниками торговли людьми; усовершенствования нормативной правовой базы сотрудничества Сторон в борьбе с торговлей людьми, гармонизацию национального законодательства в этой сфере; осуществления согласованных мероприятий для выполнения положений конвенций ООН, других международных договоров, участниками которых стороны являются, направленных на борьбу с торговлей людьми; анализ состояния и динамики преступности, связанной с торговлей людьми, и результатов борьбы с ней; усовершенствования механизмов взаимодействия правоохранительных органов, органов пограничного и миграционного контроля, социального обеспечения, здравоохранения и образования, неправительственных и других организаций для принятия согласованных мер противодействия торговле людьми, особенно женщин и детей.

Соглашением предусмотрено, что компетентный орган каждой из сторон обеспечивает конфиденциальность сведений, полученных от компетентного органа другой Стороны, в частности факта получения и содержания запроса, если компетентный орган запрашивающей Стороны считает нежелательным разглашение их содержания. В случае невозможности соблюдения конфиденциальности при выполнении запроса компетентный орган запрашиваемой стороны информирует об этом компетентный орган запрашивающей стороны для принятия решения о возможности выполнения запроса на таких условиях.

Соглашением определено, что стороны самостоятельно несут расходы, возникающие в ходе выполнения этого Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок.

Это Соглашение заключено на пять лет. По окончании этого периода оно автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды.

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