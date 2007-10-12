Антибактериальное мыло делает кожу уязвимой для инфекций, поэтому пользоваться им нужно не постоянно, а только если есть царапины и ссадины.

Реклама не устает убеждать нас в необходимости антибактериального мыла, шампуня от перхоти. Но так ли уж полезно быть абсолютно чистым? Дерматологи считают, что в погоне за личной гигиеной нужно знать меру.

Употребление антибактериального мыла оправдано при наличии царапин, ссадин, порезов, потертостей. Но постоянно использовать его нельзя: такое мыло уничтожает естественный микробный фон, и кожа становится уязвимой для инфекций. Ведь на ней живут разные микроорганизмы, которые взаимодействуют между собой. А когда мы убиваем большую их часть, оставшиеся, самые сильные, в отсутствие конкуренции становятся опаснее. Не встречая сопротивления смытых антибактериальным мылом "защитников", патогенные микроорганизмы легко проникают в кожные покровы. То же самое происходит при ежедневном протирании лица средствами от угревой сыпи. Кроме того, многие из них еще и уплотняют кожу.

Другой распространенной ошибкой является использование разрекламированных средств по уходу за кожей, которые могут абсолютно не подходить конкретному человеку. Например, гели для лица с фактором рН 5,5. Уровень кислотности здоровой кожи действительно таков, но это в среднем. И уверены ли вы, что ваша кожа абсолютно здорова? Ведь даже небольшой прыщик говорит об обратном. К тому же разные участки лица имеют свой рН-фактор, соответственно должен отличаться и подход к ним. Нужно тщательно подбирать косметические средства, внимательно следя за любой реакцией на лосьон или гель.

Особый разговор о шампунях против перхоти. Многие постоянно моют ими голову просто для того, чтобы перхоть никогда не появилась. Но, поступая так, люди приучают организм к регулярному допингу. В результате замена шампуня от перхоти на обычный вызывает ломкость волос.

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