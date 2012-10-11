В Украине заработал проект, направленный на усиление контроля за туберкулезом

В Украине презентован новый пятилетний международный проект - "Усиление контроля за туберкулезом" общей стоимостью 17,9 млн дол. США. Он направлен на усиление общегосударственных мероприятий по противодействию заболеванию туберкулезом и осуществляться усилиями Агентства США по международному развитию в 10-ти регионах Украины, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

"В рамках реализации проекта планируется сосредоточить внимание на четырех основных аспектах. Прежде всего, это улучшение качества и доступности услуг по диагностике, лечению и профилактике туберкулеза, создании безопасных условий для пациентов и медперсонала, а также на реализации мер противодействия мультирезистентного туберкулеза и ВИЧ-ассоциированного туберкулеза. На фоне постепенной стабилизации эпидемической ситуации значительную угрозу представляет распространение мультирезистентного туберкулеза и рост заболеваемости от сочетанной инфекции - туберкулеза с ВИЧ. Проект, который начинается, позволит стране сделать важные шаги в достижении основной цели - улучшению эпидемической ситуации по туберкулезу путем усиления контроля над ним " , - заявил заместитель Министра здравоохранения Украины Александр Толстанов.

По словам Председателя Госслужбы Украины соцзаболеваний Татьяны Александриной, «за 2011 год выявлено лишь 4,3 тыс. таких больных, что в целом по стране составляет 14%. По результатам когортного анализа 2010 года в Украине показатель эффективного лечения больных впервые диагностированным туберкулезом составил 73% при рекомендуемом уровне индикаторного показателя - 85%.

Для справки. Проект "Усиление контроля за туберкулезом в Украине» рассчитан на 2012 - 2017 гг в течение которых в десяти регионах будут внедряться успешные международные модели противодействия туберкулезу.

География проекта - Донецкая, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Одесская, Луганская области и АР Крым, а также г. Киев и г. Севастополь.