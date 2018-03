Сегодня в мире отмечается Международный день ненасилия

Сегодня, 2 октября, в мире отмечается Международный день ненасилия, который был учрежден по инициативе ООН.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, в настоящее время Украина является членом Комитета ООН по правам человека (Human Rights Committee), Комитета ООН против пыток (Committee Against Torture), Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации (Committee on the Elimination of Racial Discrimination), Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women), Комитета ООН по правам ребенка (Committee on the Rights of the Child) и Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам (Committee on Economic, Social and Cultural Rights).

Министр юстиции подчеркнул, что в соответствии с обязательствами Украины как члена ООН и участника международных договоров, подписанных нашим государством в рамках членства в этой организации, Украина подает национальные периодические доклады, в частности, относительно ликвидации в обществе всех форм насилия.

Так, Министерство юстиции Украины является непосредственно ответственным за сотрудничество с Комитетом по правам человека и Комитетом против пыток.

В частности, сообщил министр юстиции, ожидается, что 15 октября – 2 ноября 2012 года на 106-й сессии ООН по правам человека будут предварительно рассмотрен 7-й периодический доклад Украины о выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах. Защита доклада ориентировочно состоится в 2013 году. Доклад был подготовлен Министерством юстиции при участии заинтересованных органов государственной власти и уже передан на рассмотрение Комитета ООН по правам человека.

Кроме того, сейчас Министерством юстиции Украины при участии заинтересованных органов государственной власти и с привлечением представителей общественности подготовлен 6-й периодический Доклад Украины о выполнении положений Конвенции ООН против истязаний и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В ближайшее время доклад будет передан в Комитет ООН против истязаний.

Также, Минюстом совместно с причастными органами государственной власти проработан итоговый доклад Комитета против истязаний и подготовлен отчет о мерах, принятых во исполнение рекомендаций Подкомитета. В 2012 году указанный отчет был направлен Министерством юстиции для передачи в Комитет против истязаний.

*** Международный день ненасилия отмечается в мире 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди - руководителя движения за независимость Индии и основателя философии и стратегии ненасилия.

В соответствии с резолюцией A/RES/61/271 Генеральной Ассамблеи от 15 июня 2007 года, которая предусматривает его проведение, этот Международный день служит еще одним поводом для того, чтобы «пропагандировать лозунг ненасилия, в том числе путем образовательной и общественно-разъяснительной работы».