В Украине будет создан центр мониторинга профилактики болезней

В Украине будет создан национальный центр мониторинга профилактики болезней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Ивано-Франковске на брифинге сообщила вице-премьер-министр Украины, министр здравоохранения Раиса Богатырёва.

Она уточнила, что имеет в виду создание профилактического центра мониторинга инфекционных и неинфекционных болезней.

«Мы будем создавать национальный центр мониторинга, а подразделения будут действовать в виде маленьких центров по профилактической работе и принятия наших данных по мониторингу в регионах. А главный центр, который будет проводить политику мониторинга и давать советы и центральным органам исполнительной власти, и лечебным заведениям на местах, он будет создан в Киеве», - сказала министр.