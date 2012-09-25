В Комитете ВР по вопросам здравоохранения состоятся расширенные слушания

Завтра, 26 сентября, Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения проведет расширенные слушания на тему: «Реформирование системы медицинского обслуживания населения и перспективы введения обязательного медицинского страхования в Украине».

Как сообщается на сайте парламента, слушания начнутся в 14.30 в здании ВР (Киев, ул. М.Грушевского, 5).

В слушаниях примут участие председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева, председатель Комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Сергей Калашников, председатель Комиссии Парламента Республики Молдова по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Хотиняну, министр здравоохранения Республики Молдова Андрей Усатый, и.о. руководителя бюро ВОЗ в Украине Игорь Поканевич.

Также в слушаниях примут участие представители Минздрава Украины, международных и общественных организаций, эксперты и др.

Аккредитация проводится до 18.00 25 сентября по телефону 068-340-89-36.