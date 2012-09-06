Закупки инсулинов снова централизируют?
Общественность обеспокоена
Общественные организации обеспокоены возможностью внедрения системы централизованной системы закупки лекарств для больных сахарным диабетом.
Об этом сообщила председатель Международной диабетической ассоциации Украины Людмила Петренко во время круглого стола «Кто и как наживается на диабетиках?» сегодня в УНИАН.
По ее словам, в Украине с 2007 года действует система закупок препаратов для больных на СД - децентрализованная.
«С того времени, как мы получили децентрализацию, ситуация относительно закупки инсулинов стабилизировалась. Стали меньше жалоб в общественные организации от больных. На сегодняшний день появилась проблема – Минздрав хочет сделать централизованную систему закупки препаратов», - отметила Л.Петренко.
Она подчеркнула, что минусы такой системы, в первую очередь, заключаются в том, что подобрать лекарства индивидуально для человека с СД станет уже невозможно, также государство нацелено на более дешевые лекарства, поэтому больного, как правило, переводят на другие инсулины, и тогда меняется качество лечения, которое иногда грозит здоровью и жизни пациента.
Л.Петренко отметила, что при централизации закупаются большие партии инсулинов, следовательно, ухудшаются условия транспортировки лекарств (они могут портиться).
Она сообщила, что написаны письма к премьер-министру, секретарю СНБО и в Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения о невозможности перехода к централизованной системе закупки препаратов для больных СД.
«Мы предлагаем ввести референтные цены на инсулины и рецептурно-компенсаторную систему. Тогда мы отойдем от тендеров, а суды уже не смогут их блокировать. От ситуации, когда из-за недобросовестных участников торгов больные СД на длительное время остаются без препаратов», - сказала Л.Петренко, подчеркнув, что большинство украинских медиков поддерживают введение в Украине рецептурно-компенсаторной системы.
Модератор круглого стола – дипломат, член избирательного списка Украинской платформы «Собор» Владимир Огрызко, отметил, что его политическая сила хочет быть партнером общественных организаций в решении проблем больных СД.
«В Украине, по официальным данным, около 1 миллиона 200 больных сахарным диабетом, по неофициальным – 2 или или больше миллионов. Это огромное количество наших сограждан, которые нуждаются в помощи со стороны государства. Здесь возникает вопрос: все ли из этих 2 миллионов люди получают то, что им необходимо, имеют ли они право за покупку и применение тех или других медицинских препаратов? Создается впечатление, что такого выбора они в действительности не имеют. Мы как представители политической партии решили обсудить этот вопрос с представителями общественных организаций с тем, чтобы лучше разобраться в ситуации и предложить гражданскому обществу возможность высказаться, увидеть, где есть проблемы, как их можно решать, и предложить варианты, как это сделать. Мы хотим, чтобы наше сотрудничество с общественными организациями не было формальным, чтобы это было начало диалога и решения тех или других вопросов», - сказал В.Огрызко.
В свою очередь адвокат медицинского права Наталия Воробьева, отметив конституционное право больных СД получать качественную медицинскую помощь, подчеркнула, что надо, в первую очередь, спросить самих пациентов и их врачей, что именно им нужно.
По ее мнению, тендерные закупки являются недостаточно эффективными, в частности, из-за нарушения сроков, судебную волокиту, невозможность обеспечить разнообразие лекарств и т. п.
«Тендерные закупки не могут обеспечить больного полным ассортиментом. Если больному неправильно подобран препарат и имеются осложнения, при ухудшении здоровья пациент имеет право обратиться в суд. При нарушении сроков закупки мы будем инициировать написание судебных исков... Масса писем от больных сахарным диабетом была написана во все государственные органы, но они остались без ответа. В данном случае мы сталкиваемся с бездеятельностью власти», - отметила Н.Воробьева.
В ходе круглого стола был подписан договор между Международной диабетической ассоциацией Украины и Украинской платформой «Собор» о сотрудничестве.