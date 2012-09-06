Правительство частично компенсирует больным стоимость лекарств от гипертонии

Кабинет министров Украины начиная с четвертого квартала 2012 года частично будет компенсировать больным стоимость лекарств от гипертонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время посещения Харьковского тракторного завода сообщил журналистам премьер-министр Украины Николай Азаров, говоря об инициативах правительства, направленных на удешевление стоимости лекарств.

«Начиная с четвертого квартала мы начнем частично компенсировать тем больным, которые постоянно употребляют эти лекарства, стоимость лекарств по выписанным рецептам», - сказал Н.Азаров.

Он добавил, что правительство приняло решение на большую группу препаратов от гипертонии установить референтные цены, то есть значительно не превышать цены на аналогичные препараты в соседних странах.

«Цены на лекарства начали зашкаливать, поэтому на большую группу лекарств против гипертонии правительство приняло решение и установило так называемые референтные цены, то есть не могут в Украине продаваться лекарства от давления по цене, которая превышает стоимость аналогичных лекарств в соседних странах. Цена приблизительно должна быть аналогичной», - отметил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что после посещения ХТЗ намерен лично проверить ассортимент лекарств от гипертонии и их стоимость не в той аптеке Харькова, визит в которую подготовило руководство области, а в первой аптеке, которая попадется на пути движения его кортежа.