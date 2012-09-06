Отмена тайны усыновления возможна

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская считает, что отмена тайны усыновления является длительным процессом и возможна только после изменения отношения общества к этому.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Омбудсмана, в Секретариате Уполномоченного ВР состоялось рабочее совещание В.Лутковской, посвященное вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства в Украине.

Участие в совещании приняли президент международного женского правозащитного центра «Ла Страда Украина» Екатерина Левченко, вице-президент центра «Ла Страда Украина» Людмила Ковальчук, а также представитель Уполномоченного по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства Аксана Филипишина и сотрудники Департамента по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства.

Во время совещания обсуждались механизмы осуществления мониторинга заведений и приютов для лиц, пострадавших от насилия в семье. По словам президента «Ла Страда Украина» К.Левченко, на сегодняшний день в Украине в 19 регионах существует 36 таких заведений, но большинство из них имеют ограничительные условия принятия лиц в приюты – по возрасту или наличию детей.

Потому представители центра «Ла Страда Украина» обратились к Уполномоченному с просьбой помочь в упрощении условий приема лиц, пострадавших от насилия в семье, в специальные заведения и присоединиться к проведению мониторинга этих заведений на предмет соблюдения в них прав и свобод человека.

Во время обсуждения вопроса об отмене тайны усыновления А.Филипишина сообщила, что Секретариат Уполномоченного поддерживает официальную позицию Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

По ее словам, ЮНИСЕФ подчеркивает сложность этого процесса и рекомендует принимать решение только после продолжительной громкой информационной кампании, которая бы продемонстрировала преимущества усыновления, позволила привлечь к открытому диалогу всех заинтересованных членов общества – специалистов, семьи, детей и широкой общественности и помогла бы изменить в обществе отношение к сохранению тайны усыновления.

«ЮНИСЕФ прав в том, что изменение отношения к тайне усыновления – это длительный процесс. Нужно несколько лет, чтобы произошла трансформация сознания общества. Без этого принимать какие-либо решения об отмене тайны усыновления на государственном уровне будет неправильным, этим мы можем навредить, в первую очередь, детям», – сказала В.Лутковская.

Как сообщал УНИАН, в августе уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко инициировал внесение изменений в Семейный и Уголовный кодексы Украины об отмене тайны усыновления и введении непрямого контроля за условиями проживания усыновленных детей с привлечением широкого круга специалистов.

По его словам, тайна усыновления является грузом, который Украина унаследовала от советской системы. Он заметил, что рано или поздно ребенок все равно узнает правду о своем усыновлении. При этом, заявил Ю.Павленко, анализ показывает, что чем позже ребенок об этом узнает, тем более непредсказуемыми являются последствия ее влияния.