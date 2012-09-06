Мировой кризис не может не коснуться Украины

Президент Украины Виктор Янукович считает, что мировой кризис не может не коснуться нашей страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Комитета по экономическим реформам.

«В это сложное время, когда в мире бурлит экономический кризис, он не может не коснуться и нашей страны», - сказал В.Янукович.

Он подчеркнул, что постоянно правительство принимает участие в различных мероприятиях по предотвращению падения экономики и понимает, что для недопущения кризиса действовать необходимо без промедления.

«Я хочу сказать, что каждый раз, когда мы рассматриваем эти вопросы, мы видим, что, как говорится, дремать нельзя. Каждый день необходимо отслеживать и смотреть, что нам нужно с вами делать», - сказал В.Янукович.