В Киев приедет скандальная Выставка человеческого тела

На НСК "Олимпийский" 7 сентября откроется выставка человеческого тела The Human Body Exhibition, на которой будут представлены настоящие человеческие тела, прошедшие процедуру пластинации - замены жидкости в тканях на силикон.

Все экспонаты - настоящие ткани, мышцы и органы людей, которые завещали свои тела науке, пишет интернет-газета The Village.

На The Human Body Exhibition будет продемонстрировано, как устроен человеческий скелет, система кровообращения, органы пищеварения и дыхательные пути, а также как видоизменяются внутренние органы курильщиков и людей, злоупотребляющих алкоголем.

Главное предназначения экспозиции, по словам организаторов, - просвещать людей и ориентировать их на здоровый образ жизни.

Срези 150 экспонатов, которые буду представлены будут как целые человеческие тела, так и части туловища, разрезанные на тонкие пластины (для наглядной демонстрации их устройства), здоровые и пораженные болезнями органы, системы органов и эмбрионы на разных стадиях развития.

Выставка путешествует по всему миру с 2005 года, за это время её посетили уже 32 миллиона людей, в Украине же она пройдёт впервые. Стоимость входа пока неизвестна.

Общественные активисты и защитники гражданских прав утверждают, что пластифицированию подвергали тела казненных заключенных из Китая, а также душевнобольных.

Метод сохранения тканей с использованием современной полимерной технологии и традиционных египетских методов бальзамирования в 1977 году в Гейдельбергском университете изобрёл учёный Гюнтер фон Хагенс. Из-за скандалов с незаконным получением тел для своих опытов его прозвали Доктор Смерть.