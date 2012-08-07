Украина готовит запрос на вторую фазу гранта по туберкулезу

Украина готовит запрос на вторую фазу гранта Глобального фонда по компоненту "туберкулез".

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения, на заседании при участии вице-премьер-министра Украины - министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой, первого заместителя министра Раисы Моисеенко, заместителя министра Александра Толстанова, председателя Госслужбы Украины соцзаболеваний Татьяны Александриной и представителей партнерских организаций были определены сроки и ответственные за подготовку запроса на вторую фазу гранта 9-го раунда Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией по компоненту "туберкулез".

"Во время подготовки запроса на вторую фазу финансирования структура заявки будет сохранена. То есть, одним из самых главных приоритетов в реализации гранта останется выявление и лечение мультирезистетнтного туберкулеза, - заявила председатель Госслужбы Украины соцзаболеваний Т.Александрина. - Ввиду того, что 3 августа текущего года решением Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу новым основным реципиентом грантовых средств избран ПРООН (Программа развития ООН) в Украине, важным фактором успешности станет сотрудничество и партнерское взаимопонимание предыдущего (Благотворительный фонд Рината Ахметова "Развитие Украины") и новоизбранного реципиентов".

Во время заседания участники заслушали отчет представителей Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", а также выслушали мнения руководства ПРООН в Украине относительно дальнейших шагов в вопросе реализации грантовых программ, которые дадут возможность взять под контроль эпидемию туберкулеза.

В Минздраве также отметили, что ответственными за написание запроса от государственного сектора назначены Госслужба Украины соцзаболеваний, от международных организаций - Бюро ВОЗ в Украине. Также к сотрудничеству будут привлечены Государственная пенитенциарная служба Украины и Благотворительный фонд Рината Ахметова "Развитие Украины".