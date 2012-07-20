Прокуратура проводит проверку по факту отравления детей в Скадовске

Прокуратурой Скадовского района совместно с контролирующими органами проводит проверку по факту заболевания детей в детском оздоровительном лагере им. Усова в г. Скадовск Херсонской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, проверкой установлено, что 19 июля к врачу медицинского блока указанного учреждения обратились 28 детей с похожими симптомами заболевания - головная боль и тошнота.

На место немедленно выехали медики Скадовской районной больницы, которыми не выявлено признаков пищевого отравления или других инфекционных заболеваний.

Эксперты Скадовской районной СЭС не установили нарушений по хранению продуктов, качества пищи на пищеблоке и сейчас проводят бактериологические исследования для установления окончательной причины ухудшения состояния детей.

В то же время в сообщении прокуратуры отмечается, что внимание проверяющих органов вызвал вопрос о причинах несообщения администрацией заведения учреждений здравоохранения о массовом ухудшении состояния здоровья детей.

Проверка по данному факту продолжается.

Как сообщал УНИАН, 19 июля в курортном райцентре Скадовск в медицинский пункт детского оздоровительного лагеря им. Усова обратились 28 детей с жалобами на тошноту. Возраст обратившихся – 10-12 лет. Дети заехали в лагерь, который принадлежит ОАО «Никопольский завод ферросплавов» (НЗФ), 16-17 июля. Всего приехали более 300 детей.