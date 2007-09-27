Психологи: Скажите, кто ваш начальник, и мы объясним, как с ним ужиться

Существует несколько типов руководителей: боссы, фанатичные к работе, карьеристы, жизнелюбы, формалисты и тюфяки.

С фанатиками не разговаривайте о личном - только робота, советуют специалисты. Начальник, который фанатически относится к работе, ревнует подчиненных даже к их личной жизни, говорят психологи.

С карьеристом - будьте внимательны. Формалист обожествляет придираться к подчиненным, поэтому не старайтесь его разжалобить. Дайте понять, что вы четко знаете свои обязанности. Тюфяку безразлична ваша работа, однако в критической ситуации он сделает виноватым именно вас.

Лучше всего, когда ваш начальник жизнелюб, пишет еженедельник “7+7я”. Нальник-жизнелюб всегда вас поймет. Самые лучшие отношения с таким шефом - приятельские.

ICTV