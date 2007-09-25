Овощная диета предотвращает возникновение атеросклероза

Американские ученые выяснили, что богатая овощами пища предотвращает скопление жиров в кровяных сосудах и препятствует возникновению атеросклероза.

На протяжении 4 месяцев исследователи наблюдали за лабораторными мышами, которым предоставлялись различные типы диеты. Стоит отметить, что лабораторные мыши очень подвержены атеросклерозу. По результатам исследования, среди мышей, чья пища была богата овощами, содержание жиров в сосудах было ниже на 38%.

Руководитель исследования Майкл Адамс с гордостью заявил, что раньше употребление свежих овощей считалось полезным лишь для сохранения фигуры, то данное исследование доказывает и медицинский эффект овощей на организм человека.

Медики рекомендуют людям съедать в день, по меньшей мере, 5 овощей или фруктов, подчеркивая что наиболее полезными являются плоды с зеленой или желтой оболочкой.

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