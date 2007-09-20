Министры здравоохранения Украины и Германии подписали заявление о сотрудничестве

Министры здравоохранения Украины и Германии Юрий ГАЙДАЕВ и Улла ШМИДТ подписали Совместное заявление о сотрудничестве Украины и ФРГ в области здравоохранения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, заявление было подписано сегодня в Киеве по результатам переговоров министров.

"Я очень рада тому, что нам удалось подписать это соглашение, которое является воплощением сотрудничества и одновременно активизирует дружеские отношения двух государств. Мы договорились о сотрудничестве по многим направлениям медицины на позициях соседства. Каждой стороне есть чему поучиться и есть что предложить”, - сказала федеральный министр У.ШМИДТ.

В ходе рабочей встречи министров обсуждался ход реформ в области здравоохранения Украины и Германии, определены основные направления сотрудничества по борьбе с ВИЧ/СПИДом, профилактики наркотической зависимости, инфекционных и неинфекционных заболеваний, предоставления медицинской помощи детям и матерям, развитию института семейного врача, усовершенствования стандартов качества лечения. Как минимум раз в году стороны будут встречаться на высшем уровне.

"Германия является лидером в европейской медицине. Поэтому сотрудничество с немецкими медиками для нас является очень важным. Кроме этого, мы переходим на новый уровень отношений в сфере здравоохранения - официального сотрудничества", - сказал Ю.ГАЙДАЕВ.

Также представители партнерских клиник ФРГ, которые имеют большой опыт работы и желание сотрудничать, и Украины непосредственно обсудили вопросы повышения квалификации украинского медицинского персонала в ФРГ, внедрения передовых технологий, современных методов диагностики, клинических и оперативных вмешательств, послеоперационной реабилитации по направлениям онкология и скорая медицинская помощь. Немецкие партнеры ознакомят украинских коллег с национальными подходами по организации, определению структуры и рациональному использованию кадрового потенциала.

Определено, что двустороннее сотрудничество будут проходить в формате прямого партнерства: между клиникой города Мурнау и Киевской клинической больницей скорой помощи и клиникой города Аугсбург и Днепропетровским областным онкологическим диспансером.