Онищенко призывают воздержаться от заявлений по поводу холеры

Городской совет Мариуполя призывает главного санитарного врача России Геннадия Онищенко воздержаться от «немотивированных заявлений» по поводу закрытия границ из-за холеры.

Об этом говорится в обращении, принятом вчера на сессии городского совета Мариуполя, сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета.

Согласно сообщению, поводом для обращения депутатов к Г.Онищенко послужило заявление последнего относительно возможного закрытия границ между Россией и Украиной в случае повторного выявления в Мариуполе очага холеры.

В своем обращении Мариупольский горсовет информирует главного санврача России о том, как Мариуполь боролся с холерой в 2011 году, а также о проведении профилактических мероприятий по предотвращению распространения заболевания холерой и другими острыми кишечными инфекциями в текущем году, на которые из средств местного бюджета выделено 54,4 млн грн.

В обращении, в частности, говорится о том, что реализуемый в настоящее время комплекс мер является беспрецедентным по своей масштабности, научному подходу и финансированию, а тщательная и продуманная профилактика дают основания утверждать: риск повторного появления очага холеры в Мариуполе в настоящее время сведен к минимуму.

Депутаты горсовета призвали Г.Онищенко воздержаться от «немотивированных заявлений» по поводу возможного закрытия границ между двумя государствами и выразили готовность к сотрудничеству.