Детей с особыми потребностями интегрируют в школьные коллективы

Детей с особыми физическими потребностями будут интегрировать в школьные коллективы.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, об этом в интервью еженедельнику «2000» заявил министр Дмитрий Табачник, подчеркнув не только необходимость для детей с особыми физическими потребностями обеспечения качественным образованием, но потребность в интеграции их в школьные коллективы.

Как заметил министр, советская педагогика относилась к этому консервативно, в то же время, прогрессивная позиция заключается в том, что таких детей необходимо максимально социализировать, разрешить им учиться в обычных школьных коллективах, но с определенными коррекциями, под надзором психологов.

«У нас таких детей – около 120 тыс., и они должны быть интегрированы в школьные коллективы», - заявил Д.Табачник.

С этой целью впервые в 2011 году законодательно урегулирован вопрос об инклюзивном образовании, разработана концепция и требования к учебному заведению.