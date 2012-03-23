Тигипко возьмет контроль за ситуацией с закрытием клиники Лавре

Вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО обещает взять под личный контроль ситуацию с закрытием в Киеве единственной в Украине клиники, в которой лечат больных СПИДом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Он заметил, что народный депутат Владимир КАРПУК (фракция НУ-НС) абсолютно правильно поставил вопрос относительно клиники Института эпидемиологии и инфекционных болезней, расположенной на территории Киево-Печерской Лавры, и необходимости предоставить заведению равноценное помещение, потому что в существующем помещении необходимо делать ремонт.

«Если есть необходимость отремонтировать, нужно дать взамен еще лучшее помещение. Я возьму этот вопрос на контроль», - пообещал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 21 марта международная общественная организация «Антивирус» заявила, что клиника Института эпидемиологии и инфекционных болезней, расположенная на территории Киево-Печерской Лавры, где лечатся пациенты с диагнозом ВИЧ/СПИД и вирусными гепатитами, уже в ближайшее время окончательно выпишет всех больных.

В частности, в постановлении Национальной академии медицинских наук Украины от 13 марта 2012 года речь идет о том, что в НАМН состоялось совещание по вопросам выполнения поручения Кабинета министров Украины от 02.07.2010 г. № 23881/4/1 -10 «Об осуществлении мер по выселению с территории Киево-Печерской лавры субъектов ведения хозяйства, деятельность которых не связана с деятельностью монастыря и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника» о переселении клиники ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины» с территории Киево-Печерской лавры.

Таким образом, отмечается в документе, «бюро президиума Национальной академии медицинских наук Украины постановляет на протяжении двух недель выписать и в последующем не проводить госпитализацию больных в отделение вирусных гепатитов и нейроинфекций клиники Института, а при необходимости - перевести больных в заведения здравоохранения Киева».

«По результатам рассмотрения предложений Минздрава Украины отделение СПИДа с палатой интенсивной терапии разместить на базе клинической больницы нефтеперерабатывающей промышленности Минздрава до 20 мая 2012 года», - отмечено в документе.

Постановлением предусмотрено «на период проведения капитального ремонта помещений по адресу: Киев, ул. Галицкая, 4, при необходимости, объявить простой для работников отделений вирусных гепатитов и нейроинфекций до завершения ремонта этих помещений и создания надлежащих условий для функционирования соответствующих клинических подразделений Института».