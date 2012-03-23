Фонд Ахметова заложил платформу для системных изменений в борьбе с эпидемией туберкулеза

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» заложил платформу для системных изменений в сфере борьбы с эпидемией туберкулеза в Украине.

Об этом директор Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«За прошедший год мы определили ключевые вызовы и проблемы. Предложили решения этих вызовов и проблем и начали осуществлять шаги, чтобы эпидемия туберкулеза в Украине пошла на убыль», - сказал А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он подчеркнул, что в борьбе с эпидемией туберкулеза необходимо оптимизировать сеть лабораторий, пересмотреть стандарты диагностики, внедрить международные стандарты в лечении, создать отделения для лечения мультирезистентного туберкулеза, «который на сегодня является бичом для страны», а также активно обучать специалистов, чтобы они «не создавали новых случаев лекарственно-устойчивой формы туберкулеза».

А.ЗАБОЛОТНЫЙ сообщил, что благодаря фонду в медучреждениях начали работать бактериологические анализаторы. «Что уже сделал фонд? В диагностике мы реанимировали бактеки – высокотехнологическое диагностическое оборудование, которыми страна была оснащена. Но они стояли из-за того, что не было расходных материалов. Мы приобретали их в прошлом году и будем это делать в дальнейшем», - сказал он.

А.ЗАБОЛОТНЫЙ также сообщил, что за Фонд Рината Ахметова обучил более 900 специалистов по лечению больных туберкулезом, а до конца года их будет уже 2 тысячи.

По данным директора, также фонд отрабатывает систему лечения мультирезистентного туберкулеза. «Изначально мы хотели отработать систему лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза на 120 пациентах. Сегодня в планах – 720 пациентов. А это - 18-20% от общих потребностей страны. Довольно существенный объем проблемы мы закрываем. При этом мы отрабатываем, как это делается в соответствии с международными стандартами», - отметил А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Кроме того, он сообщил, что Фонд Рината Ахметова уже более полутора лет ведет 1664 пациента с туберкулезом по контролируемому лечению. Все они входят в группы риска, которые склонны к отрывам от лечения и к формированию хронического туберкулеза.

«Лучшая профилактика туберкулеза – лечение. Необходимо гасить очаги туберкулеза, когда они возникают. И тогда это приведет к перелому в эпидемии», - подчеркнул А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

«За последний год мы заложили платформу для системных изменений. Первые результаты мы увидим в конце года. Мы на длинном пути, и чтобы взять эпидемию под контроль, нам нужно решать такие вопросы как система управления в закупке и поставке лекарств. У нас бывают перебои каждый год. В прошлом – предельно критическая и нужно решить эту проблему. Иначе мы не победим туберкулез никогда», - отметил директор Фонда «Развитие Украины».