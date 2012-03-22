Установили среднюю выплату за самостоятельное санаторное лечение

Кабинет министров установил среднюю стоимость санаторно-курортной путевки для выплаты денежной компенсации по ней и стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения в сумме 320 грн.

Текст соответствующего приказа Министерства социальной политики №97 от 22 февраля 2012 года размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Данный приказ вступит в действие с даты его официального опубликования и будет применяться с 1 января 2012 года.