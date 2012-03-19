Лишение свободы детей приводит к большей криминализации общества

Практика лишения свободы детей, которые совершили преступление, приводит к еще большей криминализации общества.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение во время международного общественного форума «Создаем безопасное общество вместе» выразил президент Украинского центра понимания Роман КОВАЛЬ.

«Дети, которые попадают за решетку, получают наказание, в первую очередь, учатся тому, что в следующий раз нужно быть более осторожными, не попадать в поле зрения правовой системы» - сказал Р.КОВАЛЬ и добавил, что эти дети, преимущественно, уже не осознают, как жить иначе.

Р.КОВАЛЬ напомнил о действии в Украине практики по предупреждению правонарушений среди детей и молодежи, а также системы не карательных (восстановительных) методов реагирования на правонарушения, что позволяют воспитывать ответственное отношение детей и молодежи к своим поступкам, понять их последствия для себя и окружения.

В свою очередь, председатель Комитета ООН по правам ребенка, экс-судья ювенального суда, директор Международного института по правам ребенка Жан ЗЕРМАТТЕН (Швейцария) заметил, что СМИ в своей криминальной хронике часто деформируют или преувеличивают реальную ситуацию относительно детской преступности. «Это не должно быть преувеличенным, и не нужно этому придавать значения дьявольской ситуации», - отметил он.

По убеждению Ж.ЗЕРМАТТЕНА, лишение свободы юных преступников должно быть лишь крайней мерой и применяться лишь в случаях чрезвычайно тяжелых правонарушений.

Ж.ЗЕРМАТТЕН отметил, что подросток не может быть лишен свободы незаконным путем. «Часто дети лишаются свободы не за правонарушение, а просто за свое поведение, которое является сложным, возможно, антисоциальным», - сказал он.

В то же время, Ж.ЗЕРМАТТЕН положительно оценил украинскую практику работы по предупреждению правонарушений, совершаемых детьми и молодежью.