Фонд Ахметова обеспечит Оксану Макар необходимыми лекарствами

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» обеспечит Оксану МАКАР, которая пострадала в результате резонансного преступления в Николаеве, всеми необходимыми лекарствами.

Об этом в интервью УНИАН сообщил директора Фонда Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он заверил, что «Развитие Украины» готово делать все необходимое для спасения жизни девушки. По словам А.ЗАБООЛОТНОГО, «денежная сумма помощи неограничена».

«У нас есть опыт спасения людей с тяжелыми ожоговыми травмами. Очень хорошо, что девочку транспортируют в Донецк. Ожоговый центр под руководством Эмиля ФИСТАЛЯ - это лучшее медицинское учреждение для таких пациентов. Транспортировка обеспечена Татьяной БАХТЕЕВОЙ. Мы же, кроме обеспечения препаратами, дооснастим хорошими современными аппаратами искусственной вентиляции легких ожоговый цент в Донецке и Николаевскую больницу. Обеспечим сопровождающих проживанием. Обязательно нужен будет высококлассный психолог. Мы сделаем все, что будет нужно, в любом объеме», - подчеркнул А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он сообщил, что Фонд Рината Ахметова также закупит лекарства и 19-летней жительнице Николаева Александре ПОПОВОЙ, которую на днях жестоко избил молодой человек. Девушка сейчас находиться в реанимационном отделении одной из больниц Николаева в тяжелом состоянии с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и перелом челюсти».

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю О.МАКАР и изнасиловали, после чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попытались ее сжечь. У пострадавшей обгорело 55% тела, она находится в крайне тяжелом состоянии. Девушке ампутировали руку, и врачи рассматривают возможность последующих операций.