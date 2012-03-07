Наступило время «публичных обязательств относительно повышения соцстандартов"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что наступило время «публично брать обязательства относительно существенного повышения социальных стандартов для наиболее уязвимых категорий населения».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в выступлении на расширенном заседании Кабинета министров.

«Мы можем начать новый этап – публично брать обязательства относительно существенного повышения социальных стандартов для наиболее уязвимых категорий населения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, следует начинать с тех, кто больше всего в этом нуждается, с тех, кто не может позаботиться о себе сам, и прежде всего, это касается пенсионеров.

Вместе с тем, Президент отметил, что государство «должно обеспечивать остальным людям такие условия, чтобы они могли обеспечивать себя самостоятельно».

При этом В.ЯНУКОВИЧ назвал крайне негативным и недопустимым большое имущественное расслоение общества. По его словам, экономика должна развиваться одновременно с повышением социальных стандартов.

Во время почти 40-минутной речи Президент озвучил ряд социальных инициатив в различных сферах жизни, в том числе речь шла о повышении зарплат и социальных выплат.

Подытоживая, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что власть должна быть честной с людьми и не обещать, что все будет сделано сразу.

«Мы должны быть честными с людьми: за один день или два месяца ситуацию кардинально изменить нельзя. Я это неоднократно говорил: мы должны говорить правду. Но сегодня мы с вами даем старт новым социальным инициативам, поэтому каждый день мы должны делать шаг за шагом к человеку, который нуждается в социальной защите и внимании государства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также подчеркнул, что помнит все свои предвыборные обещания и будет их постепенно выполнять.

«Я помню каждое обязательство перед гражданами и буду последовательно, шаг за шагом их выполнять. Даже в нынешних непростых условиях я буду требовать от правительства последовательного увеличения заработной платы работникам бюджетного сектора, пенсий, выплат при рождении ребенка и других социальных выплат», - заверил В.ЯНУКОВИЧ.