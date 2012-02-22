Утверждено положение о Центре экстренной медпомощи

Кабинет министров Украины утвердил Примерное положение о Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Соответствующее постановление было одобрено на заседании правительства 8 февраля 2012 года, сообщает сегодня Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Примерное положение о Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф одобрено в соответствии с частью третьей статьи 6 Закона Украины “О порядке проведения реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве”.

Как отмечается в Примерном положении, Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф является учреждением здравоохранения, которое обеспечивает на территории соответственно Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областей и г. Киева организацию и оказание экстренной медицинской помощи пациентам и пострадавшим, которые находятся в неотложных состояниях, в повседневных условиях, особый период и во время ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Основными задачами Центра является организация и оказание экстренной медицинской помощи пациентам и пострадавшим на догоспитальном этапе; оказание выездной консультативной медицинской помощи; организация медико-санитарного обеспечения массовых мероприятий и мероприятий с участием лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана; взаимодействие с аварийно-спасательными подразделениями министерств и других центральных органов исполнительной власти во время ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; организация и осуществление транспортировки пациентов и пострадавших, которые нуждаются в медицинском сопровождении, а также медицинской эвакуации пострадавших во время ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.