В Украине количество больных гриппом и ОРВИ уменьшилось на 5,6%

В Украине за последнюю неделю количество больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями уменьшилось на 5,6%.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на данные Центра гриппа и ОРВИ Центральной СЭС, на прошлой неделе в Украине гриппом и ОРВИ заболели 172 тысячи 193 человека, из них госпитализировано 5 тысяч 754 человека (3,3% - т общего количества больных), среди госпитализированных 73,1% составляют дети.

Показатель заболеваемости - 37,6 случаев на 10 тысяч населения, что на 5,6% меньше, чем за предыдущую неделю.

За шестую неделю 2012 года показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические пороги ни в одном регионе Украины и находятся в пределах от - 31,6% в Хмельницкой - 85,9% в Ивано-Франковской областях.

Среди детского населения зарегистрировано 98 тыс. 181 случай заболеваний гриппом и ОРВИ (57% числа всех больных), интенсивный показатель составляет 121,5 на 10 тысяч детского населения Украины, это на 14,8 % меньше, чем на прошлой неделе.

За отчетную неделю летальных случаев среди больных гриппом и ОРВИ не зарегистрировано, как и за предыдущую.

В общей сложности за эпидсезон против гриппа вакцинировано 394 тысяч 629 человек, или 0,87% населения Украины.

В целом эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине соответствует среднегодовому уровню для соответствующего времени года.