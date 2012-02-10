Сегодня в Украине каждый третий мужчина и каждая пятая женщина рискуют заболеть раком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила руководитель программ и проектов фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Виктория МИКОЛАЮК во время заседания Клуба социальной журналистики фонда на тему «Что делать, если у близкого человека обнаружили рак».

„Рак занимает второе место в структуре смертности. Сегодня в Украине зарегистрировано сверх миллиона больных раком. Ежегодно регистрируется 160 тысяч новых случаев рака. В 2020 году в Украине будет регистрироваться 180 тысяч. Риск заболеваемости у каждого из нас растет. Следовательно нужно каждому из нас проходить минимальный медицинский осмотр для профилактики онкологических заболеваний", – отметила В.Миколаюк.

Президент Фонда AICM, корреспондент Национального Института Рака Франции в Украине Кристиан КАРРЕР (Франция) заметил, что большинство информации, которую мы можем дать больному раком это – статистика. „Это не наилучшее общение. Это приводит к сомнениям, психозу, потере интересов. Есть два уровня информации: для населения и больных. Мы должны сообщать населению об угрозах онкологии. В частности, о вредном влиянии курения и алкоголя, плохих привычках в питании, как можно быстрее обнаружить развитие рака, дать мотивацию населению на личностном уровне и на уровне семьи", – сказал К.Каррер.

Он подчеркнул, что чем больше людям говорить о раке, тем эффективнее можно противостоять болезни, больше о ней знать, как эффективнее ее вылечить.

„В Украине не развито понятие добровольности. Большое значение имеют институции, которые помогают в борьбе с раком. Должно быть политическое давление, потому что именно политики помогут что-то изменить. Мы должны предоставлять населению точную и понятную информацию. А пациенту – помочь быть реалистом в течении болезни", – отметил К.Каррер.

Во время мероприятия была презентована информационная брошюра „Если у близкого Вам человека обнаружили рак?”.

Соавтор брошюры – писатель Андрей КУРКОВ подчеркнул, что рак – это бомба, которая когда-то может попасть в кого-либо. „Роботу, которую начал фонд Ахметова в Украине, переоценить невозможно. Население Украины непоинформировано относительно того, что делать в случае, когда человек или его близкие вдруг узнают об онкологической болезни. Рак не выбирает ни профессиональность человека, ни его финансовый уровень. Главное иметь информацию. Если она есть, то ты, по крайней мере, знаешь как минимизировать вероятность умереть из-за рака", – отметил А.Курков.

Эксперты отмечали, что успех в лечении онкологических заболеваний во многом зависит от психологического и эмоционального состояния пациента, от его веры в свои силы, готовности сотрудничать с врачами. Значительную роль в формировании оптимистичного отношения пациента к своей болезни и избранному врачами курсу лечения играют родные и близкие больного. Именно семья становится главным помощником для больного и врачей в борьбе со страшной болезнью и часто играет решающую роль в успешном лечении рака.

Также эксперты подчеркивали, что современное комплексное лечение онкологических заболеваний (оперативное лечение, химиотерапия, лучевая терапия) вызывает страх из-за того, что пациент не знает, к чему готовиться, ожидает серьезных побочных эффектов, потери волос, веса, аппетита, проблем с пищеварением и возникновения страшной усталости и других осложнений. И даже если эти трудности придут, нужно знать, как к ним подготовиться и приспособиться в своей повседневной жизни, чтобы суметь их лучше выдержать. У нас появляется уверенность в борьбе, когда мы знаем, как пройти испытание и с чем боремся. Цель создания информационных ресурсов для пациентов в каждом лечебно-профилактическом заведении заключается в простом объяснении того, из чего состоит лечение, как оно происходит и как жить повседневной жизнью во время лечения, которое является фундаментальным в борьбе против рака, отмечали участники заседания Клуба социальной журналистики.

* Проект «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний» первый и единственный в Украине масштабный всеукраинский проект по поддержке государственной системы предоставления помощи онкологическим больным. Этот проект – это наибольшая инвестиция в размере 315 млн. грн. в развитие государственной онкологической службы Украины. Проект направлен на создание условий для эффективной работы государственной онкологической службы и улучшения качества диагностики и лечения онкобольных с помощью современного оборудования и внедрения передового опыта лечения рака. Цель проекта внедрить мировой уровень диагностики и лечения онкологических заболеваний в Украине.

* Клуб социальной журналистики инициатива фонда Рината Ахметова «Развитие Украины». Клуб создан в 2007 году и объединяет журналистов, которые освещают социально важные темы.

* Международный Фонд AICM с 2004 года находится на стороне врачей и пациентов в борьбе против рака, эпилепсии и болезней, касающихся большинства населения, налаживая медицинское сотрудничество Украины с другими европейскими странами и, главным образом, с Францией.

По данным Министерства здравоохранения проблема рака - важнейшая проблема здравоохранения Украины, актуальность которой определяется стойким ростом поражения населения, трудностью своевременной диагностики, значительной стоимостью и сложностью лечения, высоким уровнем инвалидизации и летальности больных. Рак, как причина смерти, занимает второе место в структуре смертности населения Украины и вместе с сердечно-сосудистыми заболеваниями определяет уровень здоровья нации. Риск заболеть на рак в Украине имеет каждый 3 мужчина и каждая 5 женщина, до 30 % больных - лица работоспособного возраста. На учете онкологических учреждений находится около 1 миллиона больных, ежегодно регистрируется свыше 160 тысяч новых случаев рака (470 случаев ежедневно) и больше 85 тысяч лиц умирают от этого заболевания (250 смертей от рака ежедневно), среди заболевших свыше 1200 детей. По прогнозным оценкам до 2020 года уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями в стране достигнет 180 тысяч новых случаев, то есть увеличится на 15%.