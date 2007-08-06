Распространение ящура в Великобритании началось с исследовательской лаборатории

Вирус ящура, обнаруженный в Великобритании на одной из скотоводческих ферм, идентичен штамму, используемому в исследовательской лаборатории, расположенной в 6 км от зараженной фермы. Лаборатория занималась изучением и поисками вакцины против ящура. Начата оценка биологической безопасности внутри института, передает Associated Press.

Напомним, что на одной из скотоводческих ферм в графстве Суррей (Великобритания) подтверждена вспышка ящура. Результаты ветеринарных анализов подтвердили наличие вируса в крови крупного рогатого скота после того, как накануне животноводы обратились к медикам в связи с обнаружением симптомов. Зона в радиусе 3 км от фермы объявлена запретной. На территории страны запрещены любые передвижения крупного рогатого скота и свиней. В ходе первой за 30 лет эпидемии ящура в 2001 г. в Великобритании было уничтожено свыше 4 млн голов крупного рогатого скота. Ящур безвреден для человека, однако может вызвать массовый падеж парнокопытных животных.

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